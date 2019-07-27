نواب بالاتحاد الوطني يبعثون مناشدة

2019/07/27 | 16:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ ناشد نواب الاتحاد الوطني الكوردستاني عن محافظة كركوك، رئيس الحكومة عادل عبدالمهدي بالتدخل "الفوري" لوضع حد للخروقات الامنية في قضاء داقوق التابعة للمحافظة المتنازع عليها بين بغداد وكوردستان والغنية بالنفط.وتأتي مناشدة نواب الاتحاد بعد وقوع قتلى وجرحى نتيجة تعرض قرى لداقوق لقصف بالهاونات، اضافة الى مقتل عائلة كاملة من تسعة اشخاص، اعقبه مقتل ضابط يعمل ضمن صفوف القوات الامنية.وذكر بيان لنواب الاتحاد ورد لشفق نيوز، "في الوقت الذي ندين ونستنكر هكذا اعمال اجرامية نبدي استغرابنا من عدم التدخل واجراء تحقيقات فورية".واضاف البيان، "بالتالي فأننا نحمل الجهات الامنية مسؤولية هذه الخروقات والتقصير تجاه مايحصل في داقوق من استهداف لحياة المواطنين،كما نطالب الحكومة الاتحادية بارسال لجان مختصة للتحقيق في هذه الخروقات واعلان النتائج بالسرعة الممكنة والعمل على الحد من هكذا اعمال لاتمت للانسانية بصلة".

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