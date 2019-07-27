موقع 30 عشت - -الصراعات الطبقية بالمغرب و حركة 20 فبراير : السياقات، التحديدات و الأفق الثوري (1998 – 2012)- الحلقة السابعة

2019/07/27 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #موقع_30_عشت يقدم موقع 30 غشت، بعد تأخر اضطراري، الحلقة السابعة من دراسة: “الصراعات الطبقية بالمغرب وحركة 20 فبراير: السياقات، التحديدات والأفق الثوري (1998 ــ 2012)”، بقلم الرفيق وليد الزرقطوني، وهي تضم المحاور التالية: VIII ـــ حركة 20 فبراير: المقدمات التاريخية، الأرضية السياسية، المكونات، التحديد الطبقي والتعبير السياسي.1 - شباب الحركة الوطنية- الظهير البربري2 - فترة 1956 – 19613 - ......

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