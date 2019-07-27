2019/07/27 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محيي_الدين_محروس ماهي أهداف أردوغان من استقبال اللاجئين السوريين، مع بدايات انطلاقة الثورة السورية؟ وما هي أهدافه الاستراتيجية؟ وهل هي نابعة من مواقف إنسانية، أم من أهداف سياسية؟كتبت وأكتب عن هذه الأهداف منذ سنوات، وتتضح هذه الرؤية وتُثبت صحتها مع مرور الزمن.الأهداف القريبة والتي تم تحقيقها: - إظهار موقف إنساني لأردوغان في استقبال اللاجئين الهاربين من الموت والاعتقال والتشريد.- استث......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#محيي الدين محروس - أهداف أردوغان) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#محيي الدين محروس - أهداف أردوغان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).