6 فوائد مذهلة للحبة السوداء اكتشفها العلماء حديثاً

2019/07/27 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ متابعة..عرف كلنا الحديث الشهير المنسوب للرسول (ص) : إن هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء ما عدا السام.حتى أنه تم العثور على الحبة السوداء أو حبة البركة في قبر الفرعون المصري توت عنخ آمون، المتوفى منذ حوالى 3300 سنة… وهذا يجعلنا نلاحظ مقدار الأهمية التي أولتها الحضارات القديمة لحبة البركة.وسترون […]

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