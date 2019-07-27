قطع طريق المرور السريع في بغداد لاغراض الصيانة .. تعرف على وقت القطع

2019/07/27 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]نوهت مديرية المرور العامة، إلى قطع جزئي في الطريق المتجه من جسر بغداد باتجاه علوة الرشيد لمدة 7 ساعات ابتداءً من العاشرة من مساء اليوم، عازية ذلك إلى إجراء أعمال صيانة.

وقالت المديرية، في بيان تلقتوكالة كل العراق الاخبارية[اين] نسخة منه، اليوم السبت، إنه "بخصوص الطريق من جسر بغداد باتجاه علوة الرشيد والذي نوهنا عنه سابقاً بخصوص التخسفات الكثيرة والكبيرة واستجابة الجهات المعنية معنا، حيث تمت المباشرة بتأهيل الطريق البديل ورفع التجاوزات الي موجودة على طريق يا حسين".وأضافت المديرية أنه "سيتم مساء اليوم قطع جزئي للطريق الرئيسي من جسر بغداد باتجاه علوة الرشيد من الساعة العاشرة مساء ولغاية الخامسة من صباح الغد".ان

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