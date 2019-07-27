عمليات ديالى للحشد الشعبي تصدر توضيحاً بشأن سيطرة تبتز المواطنين في إمام ويس

2019/07/27 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي، اليوم السبت، بيانا بشأن مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر ابتزاز احدى السيطرات في إمام ويس لسائقي المركبات بزعم أن لديها تعليمات من هيئة الحشد الشعبي.

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