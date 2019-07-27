المرور: قطع مجسر المثنى باتجاه (ملعب الشعب) لمدة يومين ابتداءً من الخميس المقبل

2019/07/27 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، قطع طريق مجسر المثنى باتجاه ملعب الشعب ابتداءً من الخميس المقبل ولمدة يومين.

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