2019/07/27 | 16:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فنجان الصباح - سوق الحميدية في الفلوجة من الاسواق العريقة في المدينة ليوم2019/7/27) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 62O18S9_NfM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. فنجان الصباح - سوق الحميدية في الفلوجة من الاسواق العريقة في المدينة ليوم2019/7/27) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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