المرور تعلن قطع مجسر المثنى ليومين ابتداءً من الخميس المقبل

2019/07/27 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية المرورالعامة، عن قطع مجسر المثنى ليومين ابتداءً من الخميس المقبل.وذكرت المديرية في بيان” انه سيتم قطع مجسر المثنى (ملعب الشعب) من تقاطع الطوارئ ولغاية تقاطع المثنى (ملعب الشعب ) ذهابا وإيابا ابتداءً من مساء يوم الخميس المقبل ولمدة يومين لإعادة صيانة روابط التمدد (الجوينات) وإعادة تأهيل الطريق بسبب كثرة التخسفات والمطبات من […]

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