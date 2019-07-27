نواب كركوك يطلبون تدخل عبد المهدي: داقوق تتعرّض للقصف

2019/07/27 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادناشد نواب محافظة كركوك، السبت، رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي للتدخل ووضع حد للخروقات الأمنية في قضاء داقوق.

وقال نواب المحافظة عن قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني، في بيان تلقته “كلكامش برس”: “نناشد رئيس الوزراء عادل عبد المهدي بالتدخل الفوري لوضع حد للخروقات الامنية في قضاء داقوق بمحافظة كركوك،لا سيما بعد حدوث ثلاثة خروق امنية راح ضحيتها عدد من الشهداء والجرحى نتيجة اعمال اجرامية غير مسؤولة”.

وأضاف البيان، أن “بعض قرى داقوق تعرضت لقصف بالهاونات أسفر عن استشهاد شخص وجرح ثلاثة آخرين، إضافة الى قتل عائلة كاملة، تلاها قتل ضابط يعمل ضمن صفوف القوات الامنية”.وتابع: “في الوقت الذي ندين ونستنكر هكذا اعمال اجرامية نبدي استغرابنا من عدم التدخل واجراء تحقيقات فورية وبالتالي فأننا نحمل الجهات الأمنية مسؤولية هذه الخروقات والتقصير تجاه مايحصل في داقوق من استهداف لحياة المواطنين،كما نطالب الحكومة الاتحادية بإرسال لجان مختصة للتحقيق في هذه الخروق واعلان النتائج بالسرعة الممكنة والعمل على الحد من هكذا اعمال لا تمت للانسانية بصلة”.

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