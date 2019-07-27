إيقاف رفع رفات مقبرة السماوة الجماعية مراعاةً لمشاعر الناجي الوحيد منها

2019/07/27 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادكشف مدير دائرة شؤون وحماية المقابر الجماعية في مؤسسة الشهداء، ضياء كريم، السبت، عن ايقاف رفع رفات مقبرة الأنفال الجماعية في بادية السماوة بطلب من الناجي الوحيد منها “تيمور عبدالله”، ومراعاةً لحالته النفسية الصعبة.

وقال كريم في تصريح صحفي تابعته “كلكامش برس”، إن “اللجنة كانت تتأمل ان يتم رفع الرفات صبيحة هذا اليوم، الا ان حضور الناجي حال دون ذلك”.موضحاً بأن” تيمور طلب أن تبقى الرفات في محلها قفمنا بإيقاف العمل مراعاة لحالته النفسية الصعبة”.

ولفت إلى أن “اللجنة لم تلجأ لقانون شؤون المقابر الجماعية رقم 13 لسنة 2015 الذي يعاقب كل من يعرقل عمل اللجان والفرق الفنية المتخصصة في هذا الموضوع مراعاة له”.

يذكر أن تيمور عبد الله، هو أحد الناجين من جريمة “الأنفال” التي نفذها نظام صدام حسين عام 1988 ضد الكرد، والتي راح ضحيتها أكثر من 182 ألف مواطن، وقد تمكن عبد الله من الفرار رغم إصابته.

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