الحشد الشعبي يصدر توضيحا بشأن سيطرة تبتز المواطنين في إمام ويس

2019/07/27 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ ديالى … اصدرت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي ، اليوم السبت، توضيحا بشأن سيطرة تبتز المواطنين في إمام ويس .وقالت قيادة العمليات في بيان لها ، تلقت وكالة / بدر نيوز/ نسخة منه ، انها ” تابعت مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر قيام احدى السيطرات على طريق […]

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