2019/07/27 | 16:47

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دعوات لحلول جذرية للمشاكل العالقة بغداد واريبل (فيديو)

السبت

27

تموز

2019 :

04:18 pm

38

دعا عضو لجنة العلاقات الخارجية ريبوار كريم الى اعتماد حلول جذرية

للمشاكل العالقة بين الحكومة المركزية وإقليم كردستان ، كريم وفي

اتصال هاتفي لقناة أفاق كشف وجود رغبة جادة من بغداد واربيل لتجاوز

الخلافات ..

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