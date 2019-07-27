شاهد .. الكهرباء تؤكد عودة تجهيز الطاقة إلى وضعها الطبيعي

2019/07/27 | 16:47

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الكهرباء تؤكد عودة تجهيز الطاقة إلى وضعها الطبيعي

السبت

27

تموز

2019 :

04:15 pm

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أكد ممثل وزارة الكهرباء في مجلس محافظة بغداد احمد موسى عودة تجهيز

الطاقة في مناطق الفرات الأوسط وبغداد إلى وضعها الطبيعي ، موسى وفي

اتصال هاتفي لقناة أفاق شدد على السيطرة على العطل الذي أصاب الأنبوب

المغذي .

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