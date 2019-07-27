2019/07/27 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC أصدرت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي، السبت، بيانا بشأن مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر ابتزاز احدى السيطرات في إمام ويس لسائقي المركبات بزعم أن لديها تعليمات من هيئة الحشد الشعبي.وقالت القيادة في بيـان تلقى “المركز الخبري الوطني NNC”نسخة منه ، نسخة منه، إن “القيادة تابعت مقطع […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيان للحشد الشعبي بشأن سيطرة تبتز المواطنين في إمام ويس المركز الخبري الوطني.

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