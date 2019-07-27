2019/07/27 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد :سومر نيوز

اعتبرت اللجنة القانونية النيابية، السبت، وضع فقرة تدقيق سجل الناخبين في كانون الأول من العام المقبل ضم...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( القانونية النيابية: قانون الانتخابات سوّف قضية كركوك) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( القانونية النيابية: قانون الانتخابات سوّف قضية كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سومر نيوز).