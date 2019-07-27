2019/07/27 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

أكدت النائب عن كتلة النهج الوطني سهام العقيلي، اليوم السبت، ان قانون الخدمة المدنية الاتحادي في مراحل متقدمة، فيما اشارت الى ان سيزيد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: تعديلات قانون الخدمة المدنية الاتحادي، سيسعى لتقليل الفوارق بالرواتب) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: تعديلات قانون الخدمة المدنية الاتحادي، سيسعى لتقليل الفوارق بالرواتب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).