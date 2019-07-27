كم يحتاج جسمنا من البروتين يوميا؟

2019/07/27 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

من أجل الحفاظ على الصحة يجب تناول كمية محددة من البروتينات يوميا.



لأن البروتينات تعطي الجسم 10-35% من السعرات الحرارية التي يحتاجها.

يشير أطباء

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