2019/07/27 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية المرور العامة، عن قطع جزئي للطريق الرئيس من جسر بغداد باتجاه علوة الرشيد .وأشارت المديرية في بيان” الى ان القطع سيكون من الساعة العاشرة مساء ولغاية الخامسة من اليوم التالي صباحا، حيث تمت المباشرة بتأهيل الطريق البديل ورفع التجاوزات الي موجودة على طريق يا حسين “./انتهى

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