رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي يعقد اجتماعا خاصا بتقديم الخدمات في محافظة بغداد وتلبية احتياجات المواطنين

2019/07/27 | 16:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبدالمهدي، اليوم اجتماعا خاصا بتقديم الخدمات في محافظة بغداد، ولبحث وتطوير الواقع الخدمي في مختلف الاقضية والنواحي وتلبية احتياجات المواطنين، بحضور الوزارات القطاعية (المالية، التخطيط الكهرباء ،الصحة ،التربية، والإعمار والإسكان و البلديات )، اضافة الى قيادة عمليات بغداد و امانة بغداد و محافظ بغداد و عدد من المسؤولين في […]

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