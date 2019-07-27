الإفراج عن الناقلة الإيرانية وأموال مجمدة.. واشنطن ولندن تقدمان عرضين مغريين لطهران

2019/07/27 | 16:59

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بغداد اليوم _ متابعة

كشفت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية، اليوم السبت، عن مضمون رسالتين "هامتين" حملهما وزير...





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