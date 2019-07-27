2019/07/27 | 16:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني NNC أكد وزير النقل الأسبق عامر عبد الجبار، السبت، انه بإمكان العراق تغيير موقف الكويت وإجبارها للاذعان لمطالب العراق وإرجاع حقوقه بشأن المنافذ البحرية، مؤكدا ان وفود العراق المفاوضة ضعيفة ولا تمتلك الخبرة.وقال عبد الجبار في تصريح صحفي، إن “ العراق فقد في وقت سابق أجزاء واسعة من خور عبدالله والقاعدة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير النقل الاسبق: اربع كلمات ستخضع الكويت للعراق المركز الخبري الوطني.

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