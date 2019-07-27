مقتل واصابة ٩ إفراد من عائلة واحدة بتفجير جنوب كركوك

2019/07/27 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

أفاد مصدر أمني، بمقتل واصابة ٩ أفراد من عائلة واحدة بتفجير جنوب كركوك.





وقال المصدر للنور نيوز، ان “عبوة ناسفة انفجرت علی الطريق بین قریتي ( تل الجول ) و( البشير ) التابعة لناحية تازة خورماتو جنوب كركوك”.





وتابع، ان “الحادث اسفر عن مقتل شقیقین باسماء ( ع .



ق.



ص ) و( ت.



ق.



ص) واصابة (7) اخرين وجمیعهم من عائلة واحدة”.





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