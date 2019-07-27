المرور تعلن قطع مجسر المثنى قرب ملعب الشعب ليومين

2019/07/27 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت مديرية المرور العامة، قطع مجسر المثنى قرب ملعب الشعب لمدة يومين ابتداءً من الخميس المقبل.





وقالت المديرية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “الى كل الاخوة سائقي المركبات ومستخدمي الطريق ضمن جانب الرصافة سيتم قطع مجسر المثنى (ملعب الشعب) من تقاطع الطوارئ ولغاية تقاطع ملعب الشعب”.

وأوضح البيان، ان “القطع سيكون ذهابا وإيابا ابتداءً من مساء يوم الخميس المقبل ولمدة يومين لإعادة صيانة روابط التمدد (الجوينات) وإعادة تأهيل الطريق بسبب كثرة التخسفات والمطبات من قبل ملاكات امانة بغداد”.

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