إعلان نتائج المسح الميداني لمدينة الموصل القديمة وتوجهات سكانها

2019/07/27 | 17:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى أعلن مركز الموصل للثقافة والعلوم، نتائج المسح الميداني حول توجهات سكان مدينة الموصل بخصوص اعمار المدينة القديمة، حيث اجريت الدارسة من قبل المركز بالتعاون مع بيت الخبرة العراقي ومشاركة أكاديميين من جامعة الموصل.

وأعلنت النتائج بمؤتمر أقيم على قاعة المنتدى العلمي والادبي في جامعة الموصل بحضور رئيس الجامعة ومساعده للشؤون العلمية وممثلين عن محافظ نينوى وعضو مجلس محافظة نينوى حسام الدين العبار ومدير مفوضية حقوق فيصل الحياني وممثل منظمة اليونكسو في الموصل راكان العلاف ونقابة المهندسين العراقيين وعدد من الشخصيات المهتمة بتراث المدينة وتدريسيي الجامعة.

وقال رئيس جامعة الموصل قصي كمال الاحمدي في حديث لـ”النور نيوز”، ان “هذا الاحتفال هو احد نتائج خدمة المجتمع للتعاون ما بين جامعة الموصل ومركز الموصل للثقافة والعلوم، حول مستقبل المدينة القديمة وتوجهات سكان هذه المنطقة، وكيفية التعامل معها لكي تكون ملائمة”.

وأضاف، “هذه الدراسة هي ثمرة التعاون ما بين جامعة الموصل والمجتمع”.

من جانبه، ذكر المدير التنفيذي لمركز الموصل للثقافة والفنون ابراهيم الجلبي لـ”النور نيوز”، انه “تم الاعلان عن نتائج المسح الميداني للمنطقة القديمة في مدينة الموصل التي نظمها مركز الموصل بدعم من بيت الخبرة العراقي، هذه الدراسة استغرقت شهر كامل من 27 نيسان ولغاية 23 من شهر ايار الماضيين”.

وأوضح، انه “قام بالعمل فريق ميداني مكون من 23 باحث منهم اساتذة من جامعة الموصل وشباب متطوعين، جرى مقابلة أكثر من الفين شخص مقابلة مباشرة من سكان المدينة القديمة في الاحياء السكنية وفي الاسواق والدوائر الرسمية وتوجه لهم 87 سوؤال في استمارة أعدت مسبقاً”.

وتابع، انه “تم اخذ آرائهم وتوجهاتهم بخصوص عملية الاعمار وجوانب هندسية بيئية واقتصادية خدمية ، وجرى تحليل النتائج واستقراء البيانات والخروج بالتوصيات بهذه الدراسة والتي تضمنت رغبة اهالي الموصل بالتخطيط لعملية الاعمار وان يكون البناء حديث بوجود سكنية حديثة مع الحفاظ على الطراز المعماري لهذه المدينة، ولديهم الرغبة بإنشاء الكثير من المرافق الخدمية التي تفتقر لها هذه المدينة ومرافق تجاري او صحية او تعليمة”.

ولفت الجلبي الى ان “سكان المدينة القديمة وبحسب نتائج البحث ، لديهم الرغبة بإبقائها كمنطقة سكنية وعدم السماح ببيعها لمستثمرين لكن يمكن تاجيرها لهم، ولديهم رغبة بالحفاظ على بيئتهم الاجتماعية ومساعدة الفئات المستضعفة كالأرامل والايتام، وان يكون لمؤسسات الحكومة الدور الاساسي، ومن ثم الشركات الاستثمارية دور حاضر وبارز في اعمار المنطقة ودعم الفئات المستضعفة وتوفير فرص عمل “.

وأكد رئيس مركز الموصل للثقافة والعلوم، ان “أهمية الدراسة تأتي من كون المدينة القديمة أكثر منطقة تعرضت للخراب ومنطقة مضى عليها اكثر من سنتين من تحريرها، ولم تطرح اي جهة تصور واضح او ما سيكون عليها مصيرها، واليوم الاهالي في ضيق شديد وينتظرون من يطرح عليهم بارقة امل يعيدهم لمنطقتهم”.

وأضاف، اننا “حاولنا من هذه الدراسة ان نسهل ونمهد الطريق لصناع القرار والمؤسسات الحكومية والمنظمات المحلية والشركات الاستثمارية أن تكون خارطة طريق واضحة امامهم للبدء بأعمال الاعمار والاستثمار في هذه المدينة”.

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