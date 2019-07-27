القانونية النيابية: البرلمـان سينظـر حصرا في ترشيح الدرجات الخاصـة والمناصب بالوكالة الشاغرة

2019/07/27 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت اللجنة القانونية النيابية :” ان مجلس النواب سينظر حصرا في اختيار مرشحي الدرجات الخاصة الشاغرة والمناصب بالوكالة ” وذكـر عضو اللجنة حسين العقابي في تصريح لوكالة وطن للانباء انه ” ليست كل الدرجات الخاصة ومناصب الوكالات في الدولة العراقية هي التي ستخضع للتغيير ، حيث سيتولى البرلمان النظر فقط في الدرجات الشاغرة والمناصب بالوكالة […]

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