تعرف على قرار التعليم العالي بخصوص المحاضرين

2019/07/27 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النبأ للأخبارأعلنت وزارة التعليم العالي، اليوم السبت، عن إعطاء الأولوية في التعيينات للمحاضرين، لسد الشواغر الحاصلة في الكوادر التربوية.

وأكدت الوزارة في بيان اطلعت وكالة النبأ للأخبار على نسخة منه، على "ضرورة سد الشواغر الحاصلة في الكوادر التربوية، من خلال إيجاد الحلول لتثبيت المحاضرين للإرتقاء بالملف التربوي".

وأضاف إن "السنوات السابقة شهدت وضع ضوابط التعيين في وزارة التربية، بإعطاء الأولوية للمحاضرين، وسعيه المستمر لشمول الجميع بكافة الفرص المتاحة".

ولفت البيان، الى إن الجهود التي بذلت خلال السنوات السابقة والخدمات التي قدمت من قبل المحاضرين التربويين، تستدعي من قبلنا انصافهم على خدماتهم، وذلك من خلال توفير فرص حقيقة لتعيينهم ومكافاتهم على جهودهم".

وبين، "الدور الكبير للمحاضرين وإسهامهم بدعم العملية التربوية في جميع المحافظات، واعداً إياهم بالوقوف إلى جنبهم، ومساندتهم وبذل أقصى الجهود للمطالبة بحقوقهم المشروعة".انتهى/س

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