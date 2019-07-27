2019/07/27 | 17:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC قال محافظ نينوى الأسبق، أثيل النجيفي، اليوم السبت، إن سهل نينوى يشهد صراعا داخليا يعتمد على دول خارجية بسبب غياب الدولة هناك.وأوضح النجيفي في حديث لوكالة “روسيا اليوم RT” وتابعتة الـ”NNC” أن “مكونات كثيرة تعيش في سهل نينوى من شبك ومسيحيين وعرب وأكراد وإيزيديين وكاكائية، وبعضهم يحاول الاستقواء على […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص النجيفي : صراع في سهل نينوى يعتمد على دول خارجية المركز الخبري الوطني.

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