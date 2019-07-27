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بالوثيقة: محافظ البصرة يحيل طلبات متظاهري المحافظة الى رئاسة الوزراء


بالوثيقة: محافظ البصرة يحيل طلبات متظاهري المحافظة الى رئاسة الوزراء
2019/07/27 | 17:06
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ...

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