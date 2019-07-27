2019/07/27 | 17:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة: محافظ البصرة يحيل طلبات متظاهري المحافظة الى رئاسة الوزراء) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة: محافظ البصرة يحيل طلبات متظاهري المحافظة الى رئاسة الوزراء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).