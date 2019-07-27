عبدالمهدي يعقد اجتماعاً خاصاً بتقديم الخدمات في محافظة بغداد وتلبية احتياجات المواطنين

2019/07/27 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عقد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم السبت، اجتماعاً خاصاً بتقديم الخدمات في محافظة بغداد،

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