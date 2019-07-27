2019/07/27 | 17:18

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عبدالمهدي يعقد اجتماعا خاصا لبحث تقديم الخدمات الى العاصمة بغداد

عقد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم اجتماعا خاصا بتقديم

الخدمات في محافظة بغداد، ولبحث وتطوير الواقع الخدمي في مختلف

الاقضية والنواحي وتلبية احتياجات المواطنين، بحضور الوزارات القطاعية

(المالية، التخطيط الكهرباء ،الصحة ،التربية، والإعمار والإسكان و

البلديات )، اضافة الى قيادة عمليات بغداد و امانة بغداد و محافظ

بغداد و عدد من المسؤولين في المحافظة .وجرى خلال الاجتماع مناقشة السبل الكفيلة بتقديم افضل الخدمات لأبناء

محافظة بغداد وتوفير الطاقة الكهربائية والمياه الصالحة للشرب، اضافة

الى مناقشة المشاريع الكبرى كالمجاري والمستشفيات و تأهيل الطرق ، و

ضرورة ايجاد فرص عمل تستوعب ابناء المحافظة .ووجه عبد المهدي بتقديم دراسة ورؤى عن المشاريع المتلكئة والخدمات في

غضون اسبوع ليتم العمل على ايجاد حلول مناسبة لها .

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