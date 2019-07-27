2019/07/27 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد حادثة وفاة الطفلة رفيف.. أطباء الديوانية يعلنون الإضراب العام هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/27 | 17:18.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد حادثة وفاة الطفلة رفيف.. أطباء الديوانية يعلنون الإضراب العام ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد حادثة وفاة الطفلة رفيف.. أطباء الديوانية يعلنون الإضراب العام ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).