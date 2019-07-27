2019/07/27 | 17:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة / بغـداد… أعلن الاتحاد العراقي لكرة السلة، تلقيه كتباً رسمية من ستة اندية، تؤكد مشاركتها في دوري كرة السلة الممتاز للموسم المقبل.وقال امين سر الاتحاد خالد نجم لـ / المعلومة/ إن “الاتحاد العراقي لكرة السلة، تلقى كتباً رسمية من ستة اندية للمشاركة في منافسات الدوري السلوي الممتاز لموسم 2019/ 2020”.واوضح أن “الاندية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ستة أندية تؤكد مشاركتها بشكل رسمي في دوري السلة الممتاز) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ستة أندية تؤكد مشاركتها بشكل رسمي في دوري السلة الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).