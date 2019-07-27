التجارة تعلن السماح لفلاحين بتسويق محصولهم رغم انقضاء المدة وتحذر المهربين

2019/07/27 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة التجارة، السماح للفلاحين الموجودة شاحناتهم خارج مراكز الاستلام بتسويق محصول الحنطة رغم انتهاء موسم التسويق، محذرة التجار بمصادرة كميات الحنطة في حال اثبتت التحقيقات انها مهربة.وذكرت الوزارة في بيان، انه”بعد غلق التسويق يوم 26/7/2019، كانت هناك سيارات لم يتم استلامها وهي موجوده الان في مراكز الاستلام وحسب توجيهات رئيس الوزراء المتضمن استلام […]

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