عمليات ديالى للحشد الشعبي تصدر توضيحا بشأن سيطرة تبتز المواطنين في إمام ويس

2019/07/27 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي، بيانا بشأن مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر ابتزاز احدى السيطرات في إمام ويس لسائقي المركبات بزعم أن لديها تعليمات من هيئة الحشد الشعبي.واوضحت القيادة في بيان” ان قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي تابعت مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر قيام […]

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