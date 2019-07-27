العراق يعلن تحقيق الاكتفاء الذاتي من الحنطة لأول مرة منذ عقود

2019/07/27 | 17:24

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بغداد :سومر نيوز

اعلنت وزارة التجارة، السبت، عن وصول البلاد الى الاكتفاء الذاتي من محصول الحنطة المنتجة محليا لاول مرة ...

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