2019/07/27 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ اربيل

شاركت رابطة المصارف الخاصة العراقية في ورشة تتعلق بالمناخ أقيمت في محافظة أربيل.

الورشة، التي عقدت ليومي (25 ـ 26 تموز الجاري)، تهدف لتعريف للقطاع الخاص بآليات الدعم الممكنة لهم من صندوق المناخ الأخضر وكيفية إشراكهم في تنفيذ المشاريع البيئة المستدامة التي تمثل الالتزامات الوطنية تجاه التغيرات المناخية.

وحضر الورشة ممثلي القطاع الخاص في العراق من شركات ومصارف اهلية وممثلين عن البنك المركزي والوزارات ذات العلاقة فضلاً عن فريق رابطة المصارف الخاصة العراقية ممثلاً برئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل ومدير الرابطة الاقلمي محمد منذر.

وخصصت رابطة المصارف مهندسين من فريقها الهندسي لمتابعة الورش التي ستقام في المستقبل في بغداد والمحافظات بالتعاون مع وزارة البيئة وبرنامج الامم المتحدة الانمائي.

وعلى هامش الورشة جرى تكريم رئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رابطة المصارف تشارك في ورشة مناخية في أربيل) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رابطة المصارف تشارك في ورشة مناخية في أربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).