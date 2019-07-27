عبد المهدي يعقد اجتماعاً خاصاً لبحث تقديم الخدمات في بغداد

2019/07/27 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس / بغدادعقد رئيس مجلس الوزارء، عادل عبد المهدي، السبت، اجتماعاً خاصاً بتقديم الخدمات في العاصمة بغداد وتطوير الواقع الخدمي للأقضية والنواحي التابعة لها.

وذكر المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته “كلكامش برس”، أن “رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي عقد اجتماعاً خاصاً بتقديم الخدمات في محافظة بغداد، ولبحث وتطوير الواقع الخدمي في مختلف الاقضية والنواحي وتلبية احتياجات المواطنين”.وأضاف البيان، أن الاجتماع “بحضور الوزارات القطاعية (المالية، التخطيط الكهرباء ،الصحة ،التربية، الإعمار والإسكان والبلديات)، إضافة الى قيادة عمليات بغداد وأمانة بغداد ومحافظ بغداد وعدد من المسؤولين في المحافظة”.

وتابع البيان أنه “جرى خلال الاجتماع مناقشة السبل الكفيلة بتقديم افضل الخدمات لأبناء محافظة بغداد وتوفير الطاقة الكهربائية والمياه الصالحة للشرب، اضافة إلى مناقشة المشاريع الكبرى كالمجاري والمستشفيات و تأهيل الطرق، وضرورة ايجاد فرص عمل تستوعب ابناء المحافظة”، لافتاً إلى حضور “طورهان المفتي رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات في الاجتماع”.

ووجه عبد المهدي، بحسب البيان بـ”تقديم دراسة ورؤى عن المشاريع المتلكئة والخدمات في غضون أسبوع ليتم العمل على ايجاد حلول مناسبة لها”.

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