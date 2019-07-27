تركيا تتهم السعودية والإمارات بـ”الخيانة الكبرى”: التطبيع مع “إسرائيل” عار

2019/07/27 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال أقطاي، في حوار نقلته وسائل إعلام عربية وتابعته “كلكامش برس”، إن “التطبيع عار على الإمارات والسعودية، وكل من يساعد إسرائيل على قمع الشعب الفلسطيني هو عدو للمسلمين، لأنها تغتصب فلسطين، وتعمل على تهويد القدس وهدم الأقصى”.

وأضاف أقطاي: “نقولها بصراحة، إن كل من يوافق على صفقة القرن سيتعرض لمحاكمة التاريخ حتى بعد موته، ونطالب حكام الإمارات والسعودية بوقف دعمهم لصفقة القرن وإسرائيل”.

لفت أقطاي إلى أن “تطبيع السعودية والإمارات مع إسرائيل “خيانة كبرى”.

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