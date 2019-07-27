الحشد الشعبي يصدر بياناً بشأن سيطرة

2019/07/27 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي، السبت، بيانا بشأن مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر ابتزاز احدى السيطرات في إمام ويس لسائقي المركبات بزعم أن لديها تعليمات من هيئة الحشد.وذكرت القيادة في بيان تابعته وكالة نون الخبرية، ان "قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي تابعت مقطع الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر قيام احدى السيطرات على طريق إمام ويس بين المقدادية وخانقين بابتزاز اصحاب الشاحنات التجارية منتحلة صفة الحشد الشعبي".وأكدت أن "هذه السيطرة وأفرادها غير تابعين لهيئة الحشد الشعبي ولا يمتون بأي صلة لها"، داعية الأجهزة الأمنية والعسكرية المعنية إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحق هذه السيطرة وأفرادها وتقديمهم للعدالة وفضح الجهات التي تقف خلفهم أمام الإعلام والرأي العام كون ذلك يعد إرهابا لا يقل عن إرهاب داعش لأنه يعمل بغطاء الدولة و اسمها".

وتابعت القيادة، أن "السيطرة لا تقع ضمن قاطع مسؤولية الحشد الشعبي في محافظة ديالى، وان الحشد سيقف بالمرصاد لكل من يحاول زعزعة أمن ديالى".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولت مؤخراً مقطع فيديو يظهر قيام سيطرة على طريق إمام ويس بين المقدادية وخانقين وهي تبتز اصحاب الشاحنات التجارية مقابل مبلغ 25 الف دينار لكل شاحنة.

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