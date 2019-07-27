2019/07/27 | 17:25

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عاجل | تجمع المهنيين السودانيين: لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة غير مستقلة ونتائج تقريرها متواضعة

السبت / 27 / تموز - 2019

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عاجل | تجمع المهنيين السودانيين: لجنة التحقيق في فض اعتصام القيادة

العامة غير مستقلة ونتائج تقريرها متواضعة

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