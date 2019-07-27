2019/07/27 | 17:25

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العثور على مقبرة جماعية تضم رفاة "أسرى كويتيين"

كلمة -

بغداد

أعلن محافظ المثنى يوم السبت، العثور على مقبرة جماعية في

بادية المحافظة تضم رفات أسرى كويتيين أعدموا في تسعينيات القرن

الماضي.

وقال المحافظ أحمد منفي، في بيان اطلع عليه موقع كلمة

الإخباري، إنه " تم العثور على مقبرة جماعية (لم يحدد

أعداد الجثث) تشير المعلومات الأولية إلى أنها تضم كويتيين أعدمهم

النظام السابق في إحدى مناطق بادية المحافظة".

وأضاف أن "الأجهزة الأمنية و الاستخبارية حصلت على معلومات عن تلك

المقبرة فيما قامت الحكومة المحلية بإبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ

الإجراءات القانونية للتأكد من المقبرة".

وتقول الكويت إن عدد مفقوديها منذ عام 1990، أبان دخول الجيش

العراقي الكويت، بلغ 320 مفقودا، فيما يقول العراق إن أكثر من 5

آلاف عراقي لايزالون في عداد المفقودين منذ ذلك العام.

وأعلن العراق، شباط/فبراير الماضي عن تسلم الكويت نحو 300 رفات أسرى

أعدمهم النظام السابق في تسعينيات القرن الماضي.

واستأنفت بغداد والكويت علاقاتهما عام 2003 في أعقاب إسقاط النظام

العراقي السابق على يد قوات دولية قادتها الولايات المتحدة.

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