الفيفا يعلن موعد انطلاق كأس العالم للأندية في قطر

2019/07/27 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) يوم أمس الجمعة أن النسخة قبل الأخيرة من كأس العالم للأندية وفقا لصيغتها الحالية، والتي تضم سبعة

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