بالصور .. الدفاع المدني يخمد حريقاً في مول كبير في المنصور وسط بغداد

2019/07/27 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وكتبت مديرية الدفاع المدني على صفحتها بالفيس بوك "تمكنت فرقنا من السيطرة على الحادث حريق نشب بفتحة تبريد كازينو عند الطابق الثالث داخل بابلون مول في منطقة المنصور وسط بغداد".وأضافت أن الفرق عملت إلى إخلاء الطابق من المواطنين تحسباً لنتشار النيران ثم باشرت بعمليات الاخماد وانهاء الحادث دون ووقوع إصابات بشرية".

انتهى.ص.هـ.ح.

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