حل مشكلة الطاقة ومياه الشرب في بغداد خلال اسبوع... اليكم التفاصيل

2019/07/27 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، السبت، بتقديم دراسة عن المشاريع المتلكئة والخدمات بغضون اسبوع ليتم العمل على ايجاد حلول مناسبة لها....

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