الكمارك تعلن إتلاف ارسالية بيض مستورد في منفذ زرباطية

2019/07/27 | 17:31

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بغداد اليوم _ واسط

أعلنت هيأة الكمارك العراقية، اليوم السبت، إتلاف ارسالية بيض إيراني ممنوع من الاستيراد في منفذ زربا...





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