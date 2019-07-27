تاتاني: الكتل التي تخدم نينوى سيكون لها نصيب في الانتخابات المقبلة

2019/07/27 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ نينوى أكد رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس نينوى سيدو حسين تاتاني، ان هناك احزاب وكتل سياسية جديدة في نينوى، لكن يؤخذ بنظر الاعتبار الكتل التي خدمت المحافظة سيكون لها نصيب جيد في الانتخابات المقبلة.

وقال تاتاني في تصريح لـ”النور نيوز”، “نطمح ان تكون اي انتخابات في نينوى وفق اختيارات تصب في خدمة اهالي المحافظة، وأن يكون هؤلاء الناس المنتخبون على مسافة واحدة من مصلحة نينوى وأن تكون علاقاتهم مع الحكومة الاتحادية واقليم كردستان جيدة”.

وبين كر العضو عن الحزب الديمقراطي الكردستاني، ان “هناك أحزاب عديدة على الساحة وهناك كتل سياسية واحزاب جديدة لكن يؤخذ بنظر الاعتبار الحزب والكتلة التي علمت سابقا والتي خدمت وتخدم نينوى بصورة صحيحة، ونتمنى أن تفوز هذه القوائم وأن تأخذ دورها في ادارة المحافظة”.

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