عبدالمهدي يبحث تطوير الواقع الخدمي في بغداد بحضور الوزارات والمسؤولين المعنيين

2019/07/27 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

عقد رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي، اليوم السبت، اجتماعا خاصا بتقديم الخدمات في محافظة بغداد، ولبحث وتطوير الواقع الخدمي في مختلف الاقضية والنواحي وتلبية احتياجات المواطنين، بحضور الوزارات القطاعية (المالية، التخطيط الكهرباء ،الصحة ،التربية، والإعمار والإسكان و البلديات )، اضافة الى قيادة عمليات بغداد و امانة بغداد و محافظ بغداد و عدد من المسؤولين في المحافظة.





وذكر بيان لمكتبه تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “جرى خلال الاجتماع مناقشة السبل الكفيلة بتقديم افضل الخدمات لأبناء محافظة بغداد وتوفير الطاقة الكهربائية والمياه الصالحة للشرب، اضافة الى مناقشة المشاريع الكبرى كالمجاري والمستشفيات و تأهيل الطرق ، وضرورة ايجاد فرص عمل تستوعب ابناء المحافظة”.





ووجه رئيس مجلس الوزراء “بتقديم دراسة ورؤى عن المشاريع المتلكئة والخدمات في غضون اسبوع ليتم العمل على ايجاد حلول مناسبة لها”.





وأشار البيان الى انه “حضر الاجتماع طورهان المفتي رئيس سكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات”.

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