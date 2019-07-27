2019/07/27 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد، اليوم الخميس، أن العاصمة أصبحت الآن مؤمنة بشكل جيد، بعد عمليات «إرادة النصر» الأخيرة.

وقال عضو اللجنة سعد المطلبي، إن «بغداد كانت قبل أشهر غير مؤمنة بشكل جيد، بسبب الخلايا الإرهابية في مناطق حزام بغداد، خصوصا أنها كانت تتحرك وتشن بعض الهجمات ضد المديين والقوات الأمنية».

وبين المطلبي أنه «بعد انطلاق العمليات العسكرية (إرادة النصر)، أصبح وضع العاصمة أكثر استقراراً»، مشدداً على «ضرورة توفير قوات عسكرية لمسك المناطق التي تم تطهيرها وتأمنيها لمنع عودة تلك الخلايا».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمنية بغداد: العاصمة أصبحت الآن مؤمنة!) نشر أولاً على موقع (صوت العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمنية بغداد: العاصمة أصبحت الآن مؤمنة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (صوت العراق).