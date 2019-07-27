تحالف “الاصلاح” بشأن تحركات وزير الداخلية: ستقلل من الفساد

2019/07/27 | 17:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق تحالف الاصلاح والاعمار، اليوم الجمعة، على تحركات وزير الداخلية ياسين الياسري، بقيامه بعمليات تغيير كبيرة في المناصب القيادية في الوزارة.

وقال النائب عن التحالف علي البديري ، ان ” تغيير القيادات الأمنية والعسكرية ونقلهم من مناصب الى اخرى امر مهم جداً ، ويقلل من الفساد الاداري والمالي، وهذا الامر يجب ان يشمل جميع الوزارات وليس العسكرية فقط”.

وبين البديري ان ” وزارة الداخلية تفتقر منذ سنوات طويلة للتغيير، بل بعض المناصب اصبحت حكرا على شخصيات معنية ، وهذا ماسبّب عمليات فساد كبيرة داخل الوزارة”.

وأضاف النائب عن تحالف الاصلاح والاعمار ، بالقول “بكل تأكيد داعمون لتحركات وزير الداخلية ياسين الياسري ، كما عليه اختيار الشخصيات المناسبة للاماكن ذات الاهمية الأمنية او الخدمية”.





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